شاليه علوي و الروف يري البحر إيجار الساحل الشمالي

(للإيجار)

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صورة الاعلان: شاليه علوي و الروف يري البحر إيجار الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

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الشاليه دور أول علوي بحري وبتراس كبير له فيو رائع واسع ومفتوح من كل الجوانب وعلى حمام السباحة مباشرة , الشاليه مساحته حوالى 100متر سوبر سوبر لوكس , مفروش بالكامل ومجهز بكل الأجهزة الكهربائية , غرفتين نوم وحمام والمطبخ مفتوح على الريسيبشن. يتميز الشاليه بأنه يتسع لعديد من الأفراد حيث أنه مجهز في الريسيبشن ب 2 كنبة تفتح سرير يكفي لفردين لكل سرير , والغرفة الأولى بها سرير 160 سم , والغرفة الثانية بها عدد 2 سرير 120 سم . ويتميز أيضاً بروف كبير بكامل مساحه الشاليه ويكشف البحر بوضوح ويطل علي الحدائق .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شريف راشد
التليفون: 01007290340 - 01223485414

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العنوان: - قرية الشروق بالكيلو 41 الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061187
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