شاليه علوي و الروف يري البحر إيجار الساحل الشمالي

الشاليه دور أول علوي بحري وبتراس كبير له فيو رائع واسع ومفتوح من كل الجوانب وعلى حمام السباحة مباشرة , الشاليه مساحته حوالى 100متر سوبر سوبر لوكس , مفروش بالكامل ومجهز بكل الأجهزة الكهربائية , غرفتين نوم وحمام والمطبخ مفتوح على الريسيبشن. يتميز الشاليه بأنه يتسع لعديد من الأفراد حيث أنه مجهز في الريسيبشن ب 2 كنبة تفتح سرير يكفي لفردين لكل سرير , والغرفة الأولى بها سرير 160 سم , والغرفة الثانية بها عدد 2 سرير 120 سم . ويتميز أيضاً بروف كبير بكامل مساحه الشاليه ويكشف البحر بوضوح ويطل علي الحدائق .