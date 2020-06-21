شاليه علوي و الروف يري البحر إيجار الساحل الشمالي

(للإيجار)
|الشاليه دور أول علوي بحري وبتراس كبير له فيو رائع واسع ومفتوح من كل الجوانب وعلى حمام السباحة مباشرة , الشاليه مساحته حوالى 100متر سوبر سوبر لوكس , مفروش بالكامل ومجهز بكل الأجهزة الكهربائية , غرفتين نوم وحمام والمطبخ مفتوح على الريسيبشن. يتميز الشاليه بأنه يتسع لعديد من الأفراد حيث أنه مجهز في الريسيبشن ب 2 كنبة تفتح سرير يكفي لفردين لكل سرير , والغرفة الأولى بها سرير 160 سم , والغرفة الثانية بها عدد 2 سرير 120 سم . ويتميز أيضاً بروف كبير بكامل مساحه الشاليه ويكشف البحر بوضوح ويطل علي الحدائق .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شريف راشد
|التليفون:
|01007290340 - 01223485414
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|العنوان:
|- قرية الشروق بالكيلو 41 الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061187
1,000 جنيه
850 جنيه