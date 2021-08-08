شاليه صيفي شتوي في روزا راس سدر

عشان عايزينك تفضل معانا طول السنه وفرنالك شاليه في كل المواصفات في قريه روزا ريزورت في راس سدر في ارقي مكان في راس سدر بمساحه شاليه 130م (3غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ)+ جاردن مساحه الجاردن 45م وخدمات كتير منها حمامات سباحه موزعين على جميع وحدات القريه ومنهم حمام سباحه للأطفال سلاسل مطاعم مميزه مجمع كافيهات كافتريات على الشاطئ مباشره عشان تعرف اكتر عن خدماتنا كلمنا علي 0103929993