شاليه صيفي شتوي في روزا راس سدر

(للبيع)
|عشان عايزينك تفضل معانا طول السنه وفرنالك شاليه في كل المواصفات في قريه روزا ريزورت في راس سدر في ارقي مكان في راس سدر بمساحه شاليه 130م (3غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ)+ جاردن مساحه الجاردن 45م وخدمات كتير منها حمامات سباحه موزعين على جميع وحدات القريه ومنهم حمام سباحه للأطفال سلاسل مطاعم مميزه مجمع كافيهات كافتريات على الشاطئ مباشره عشان تعرف اكتر عن خدماتنا كلمنا علي 0103929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مروه
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|- روزا ريزورت
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102041
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