شاليه دور تانى بروف قريب من البحر فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه دور تانى بروف قريب من اجمل بحر وافضل خدمات فى راس سدر 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك ومطاعم وجيم وكافيهات استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستننى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بروف فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056585
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