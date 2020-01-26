شاليه دور تانى بروف ع اجمل اطلالة فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه دور تانى بروف ع اجمل اطلالة لحمامات السباحة والاكوا بارك عشان تكون مطمن ع ولادك شاليهك 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمل منظر لشاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050559
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