شاليه دوبلكس للبيع بسعر مميز فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|شاليهك بسعر مميز وبروف ع اجمل بحيرات صناعية فى بالم بيتش السخنة وسط افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة 100م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش حياتك برفاهية فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054561
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