شاليه تمليك قريب من حمامات السباحة فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك قريب من حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واكوا بارك 125 م (2 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) استلام فورى وباطول فترة سداد بدون فوائد كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058410
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