شاليه بموقع متميز ع البحر في راس سدر

(للتقسيط)
|بمقدم خيالي هتقدر تمتلك شاليه من روزا مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبالقرب من جميع من خداماتك يعني هتقدر تستمع باجمل وقت جوا القريه يلا مستني ايه امتلك شاليه اللي يناسبك من مساحات تبدا من 56م ومقدم يبدا من56 الف بس وكمان انظمة سداد متنوعة كلمنا فون او واتس ع 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079101
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