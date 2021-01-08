شاليه بموقع متميز ع البحر في راس سدر

بمقدم خيالي هتقدر تمتلك شاليه من روزا مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبالقرب من جميع من خداماتك يعني هتقدر تستمع باجمل وقت جوا القريه يلا مستني ايه امتلك شاليه اللي يناسبك من مساحات تبدا من 56م ومقدم يبدا من56 الف بس وكمان انظمة سداد متنوعة كلمنا فون او واتس ع 01013937774