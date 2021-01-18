شاليه بروف واسع لحفلات الشواه

بمقدم 164 الف فقط وانظمة سداد مختلفة وبدون فوايد امتلك شاليهك الخاص بروف واسع لحفلات الشواه مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا علي 01013937774 فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار