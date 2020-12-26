شاليه بروف واسع علي رمال ناعمة وسط شبه جزيرة براس سدر

شاليه بمساحة 84م بروف في راس سدر من روزا مكون من (2غرفة+حمام+تراس+مطبخ امريكي +ريسبشن +روف) تشطيب سوبر لوكس. -تتميز قرية روزا بالمياه الفيروزية والرمال الناعمة .-امتلك شاليهك من روزا وهتقدر تستمتع بكل الخدامات القرية :-بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -مقدم 84 الف فقط وقسط علي6 سنوات -كافتريات علي الشاطئ للتواصل فون او واتس 01011393777