شاليه بروف واسع علي رمال ناعمة وسط شبه جزيرة براس سدر

(للتقسيط)
|شاليه بمساحة 84م بروف في راس سدر من روزا مكون من (2غرفة+حمام+تراس+مطبخ امريكي +ريسبشن +روف) تشطيب سوبر لوكس. -تتميز قرية روزا بالمياه الفيروزية والرمال الناعمة .-امتلك شاليهك من روزا وهتقدر تستمتع بكل الخدامات القرية :-بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -مقدم 84 الف فقط وقسط علي6 سنوات -كافتريات علي الشاطئ للتواصل فون او واتس 01011393777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077552
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