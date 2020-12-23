شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

(للتقسيط)
|-لوعايز تقضي اجازتك في منتجع متميز وعلي البحر مباشرة. -بمنطقة طواحين الهواء يعني هواء منعش طول السنة -تتميز بلوبلو بوجود مارينا بعمق 360م داخل البحر به شاطئ خاص. -امتلك شاليهك بمساحة 100م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس). -والمقدم 168الف وخطة اسعار مريحة علي 4 سنوات -واستمتع بخدمات القرية : حمامات سباحة مغطاه للسيدات +مطاعم+انشطة رياضية على الشاطئ. التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|168,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077314
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