شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة - في السويس مصر

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-لوعايز تقضي اجازتك في منتجع متميز وعلي البحر مباشرة. -بمنطقة طواحين الهواء يعني هواء منعش طول السنة -تتميز بلوبلو بوجود مارينا بعمق 360م داخل البحر به شاطئ خاص. -امتلك شاليهك بمساحة 100م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس). -والمقدم 168الف وخطة اسعار مريحة علي 4 سنوات -واستمتع بخدمات القرية : حمامات سباحة مغطاه للسيدات +مطاعم+انشطة رياضية على الشاطئ. التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: العين السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 168,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077314
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة - في السويس مصر

فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة

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23/12/2020
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21/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف في بلوبلو وعيش الرفاهية بمنطقة طواحين الهواء - في السويس مصر

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17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي - في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

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العنوان:

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القسم: 

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17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي - في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

168,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستمتع بمياه البحر الاحمر بلوبلو علي بعد 70 دقيقة من القاه - في السويس مصر

امتلك شاليهك واستمتع بمياه البحر الاحمر بلوبلو علي بعد 70 دقيقة من القاه

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بالمياه البانورامية والرمال الناعمةالصافية بدون صخورعن طريق زعفرانه وعلي 7.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

16/12/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة واسعة وهدي اعصابك علي اجمل بحر في العين السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بحديقة واسعة وهدي اعصابك علي اجمل بحر في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بجمال وهدوء البحر وهدي اعصابك وامتلك شاليهك فورااااااااا بحديقة واسعة عن طريق زعفرانه وعلي 70.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع بصوت امواج البحر وهدي اعصابك وجدد طاقتك وامتلك شاليهك فورااااااااا بحديقة واسعة عن طريق زعفرا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

15/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع بهواء طبيعي ومنعش طول السنة باطلالة مميزة علي البحر وامتلك شاليه بروف واسع عن طريق زعفرانه وع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن علي مصاطب يعني هتشوف البحر يالكلمل بمنطقة طواحين الهواء عن طر - في السويس مصر

شاليهك بجاردن علي مصاطب يعني هتشوف البحر يالكلمل بمنطقة طواحين الهواء عن طر

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بجاردن علي مصاطب يعني هتشوف البحر يالكلمل بمنطقة طواحين الهواء عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: شاليهك على البحر - في السويس مصر

شاليهك على البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

#شاليه_للبيع امتلك شاليهك على البحر فى قلب مدينة #الجلالة فى #العين_السخنه شاليهك فى قلب مدينة الجلا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: استغل العروض متفوتش الفرصة وامتلك شاليهك في ارقي الاماكن في العين السخنة - في السويس مصر

استغل العروض متفوتش الفرصة وامتلك شاليهك في ارقي الاماكن في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بمقدم 397 الف بس شاليهك بحديقة ع المياه الفيروزية وشاطئ ذهبي 115 متر مكون من (غرفه 3نوم+حمام+مطبخ+ري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

397,000 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: اختم 2020وامتلك شاليه علي البحر مباشرة و الاستلام فورى - في السويس مصر

اختم 2020وامتلك شاليه علي البحر مباشرة و الاستلام فورى

(للتقسيط)

- في السويس مصر

" بمقدم 405الف امتلك شاليهك 135 م تشطيب سوبر لوكس ومكون من غرفه (3نوم+2حمام+مطبخ+ريسيبشن+تراس) ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

405,000 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: متدورش كتير واستلم شاليهك فورى تشطيب سوبر لوكس ف السخنة - في السويس مصر

متدورش كتير واستلم شاليهك فورى تشطيب سوبر لوكس ف السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليه للبيع فى العين السخنة بقرية " بلوبلو " داخلى مميز ( 3 غرف نوم - حمام - مطبخ - ريسبشن -.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

315,000 جنيه

30/11/2020
صورة الاعلان: قضي اجازتك في السخنة وامتلك شاليه (فوري) - في السويس مصر

قضي اجازتك في السخنة وامتلك شاليه (فوري)

(للتقسيط)

- في السويس مصر

"استلم فوراااااا شاليهك مساحة 120م مكون من (3غرفه نوم +مطبخ+ريسيبشن+2حمام+تراس +روف) بمقدم 335 ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

335,000 جنيه

30/11/2020
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