شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة - في جنوب سيناء مصر

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-لوعايز تقضي اجازتك في منتجع متميز وعلي البحر مباشرة. -بمنطقة طواحين الهواء يعني هواء منعش طول السنة -تتميز بلوبلو بوجود مارينا بعمق 360م داخل البحر به شاطئ خاص. -امتلك شاليهك بمساحة 100م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس). -والمقدم 168الف وخطة اسعار مريحة علي 4 سنوات -واستمتع بخدمات القرية : حمامات سباحة مغطاه للسيدات +مطاعم+انشطة رياضية على الشاطئ. التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: - راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 168,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077311
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امتلك شاليهك بجاردن كبير في راس سدر وعيش الخيال

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22/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن كبير وامن مستقبل الاولاد براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن كبير وامن مستقبل الاولاد براس سدر

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22/12/2020
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22/12/2020
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22/12/2020
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21/12/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة كبيرة واستمتع بمصيفك في جو هادي ومنعش براس سدر - في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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21/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن كبير علي اجمل بحر بموقع متميز - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن كبير علي اجمل بحر بموقع متميز

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العنوان:

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20/12/2020
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امتلك شاليهك بجاردن واستمتع باطلالة متميزة علي بحر براس سدر

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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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19/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه للبيع بروف واسع لحفلات الشواه علي بد 60 كيلو من القاهرة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه للبيع بروف واسع لحفلات الشواه علي بد 60 كيلو من القاهرة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اختم 2020 بامتلاك شاليهك في راس سدر باقل مقدم واطول فترة سداد بمساحة 84م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة من روز ا علي فيو البحر مباشرة براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بحديقة من روز ا علي فيو البحر مباشرة براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استثمر وقضي مصيفك ومشتاك وامتلك شاليهك بحديقة بمساحة 67م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) استم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بروف واسع لحفلات الشواه مباشرة علي بعد 60 دقيقة من القاهرة بمساحة 84م مكون من (2غرفة+حم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متلك شاليهك بروف واسع لحفلات الشواه مباشرة علي بعد 60 دقيقة من القاهرة بمساحة 84م مكون من (غرفة+حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بروف واسع لحفلات الشواه مباشرة علي بعد 60 دقيقة من القاهرة بمساحة 84م مكون من (غرفة+حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف وغير جو وامتلك شاليهك بروف كبير براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بروف واسع لحفلات الشواه مباشرة علي بعد 60 دقيقة من القاهرة بمساحة 84م مكون من (غرفة+حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/12/2020
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