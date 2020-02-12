شاليه بروف للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|بروف مميز امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) واستمتع بحفلات الشواء والباربكيو وخليك قريب من حمامات سباحة واكوا بارك باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستمتع باحلى الاوقات فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|121,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052555
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