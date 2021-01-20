شاليه بروف كبير لحفلات المشواه في بالم بيتش

(للتقسيط)
|بنوفرلك شاليهك بمساحة 90م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف)علي اجمل بحر باقل مقدم واطول فترة سداد ممكنة بدون فوايد تقدر تستلم شاليهك فورى بروف لحفلات الشواه بحديقة لاولاد وحواليك كل الخدمات (جيم-سبا-جاكوزي) وكمان هتقدر تستمع بوقتك بنوفرلك انشطة وحفلات في اجمل وارقي الاماكن ليك ولاولادك كلمنا دلوقتي علي 01013937774 و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة مستنى ايه او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081042
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