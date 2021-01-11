شاليه بروف كبير لحفلات الشواه في راس سدر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه بروف كبير لحفلات الشواه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

متدورش كتير واستلم شاليهك الخاص بالتقسيط وبدون فوايد وباقل مقدم 84 الف بس من روزا مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+روف) متخليش الفرصة تفوتك والحق دلوقتى قبل غلاء الاسعار و واستمتع بخدمات القرية من اكوابارك ومطاعم علي شاطئ وحاجات تانية كتير علي اعلي مستوي من ارقي والرفاهية يلا كلمنا دلوقتي وامتلك شاليهك الخاص واعرف باقي التفاصيل ع 01013937774 فون او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079470
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس بجاردن في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس بجاردن في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن قي قري سياحية متكاملة الخدامات من الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع ك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن في راس سدر باسعار رمزية - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجاردن في راس سدر باسعار رمزية

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 62 الف بس وانظمة سداد متنوعة هتعيش مصيفك اللي بتحلم بيه بامتلك شاليه بجاردن واسع علي بحر هاد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

11/1/2021
صورة الاعلان: تعاقد واستلم شاليهك بارقي قري راس سدر - في جنوب سيناء مصر

تعاقد واستلم شاليهك بارقي قري راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الف فقط عيش الرفاهية وسط كل اللي بتحبهم بارقي قري في شاليهك علي اجمل شواطئ البحر الاحمر في .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: تعاقد معانا عيش احلي لمه في شاليهك الخاص - في جنوب سيناء مصر

تعاقد معانا عيش احلي لمه في شاليهك الخاص

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن مكون من(3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+) في راس سدر بمقدم130الف بس واختار نظام ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس في روزا ريزورت - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس في روزا ريزورت

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

في روزا ريزروت براس سدر هتلاقي كل اللي بتحلم بيه -استمتع بارقي خدامات القرية:نادي صحي به أفضل المتخص.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

9/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بروف واسع باطلاله متميزة ع البحر براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بروف واسع باطلاله متميزة ع البحر براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش مصيقك بشكل مختلف وامتلك شاليهك بجاردن بمساحة84م مكون من(2غرفة + حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي+.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

7/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاليه للبيع تشطيب لوكس براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع تشطيب لوكس براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الف بس شاليه بروف واسع لعشاق التميز مكون من (غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن+روف) الخدامات: بونج .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شاليه الاحلام علي ارض الواقع بمقدم رمزي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه الاحلام علي ارض الواقع بمقدم رمزي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

للبيع باجمل قري راس سدر شاليه بحديقة واسعة مكون من (غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن+جاردن) الخدامات: بونج صي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجارن وفرح اولادك براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بجارن وفرح اولادك براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في ارقي قري راس سدر بمساحة 62 م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات: ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 ريال

5/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع باقل مقدم بجاردن كبير في روزا - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع باقل مقدم بجاردن كبير في روزا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

باقل مقدم واطول فترة سداد تقدرتمتلك شاليه بجاردن علي رمال ناعمة باجمل قري راس سدر. بمساحة 115م مك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: تملك بروف واسع لحفلات الشواه علي رمال ناعمة براس سدر - في جنوب سيناء مصر

تملك بروف واسع لحفلات الشواه علي رمال ناعمة براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الف وانظمة اقساط مختلفة علي قد الايد. امتلك شاليه باجمل قري راس السدر واستمتع بمياهة ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: هدي اعصابك وروق بالك وامتلك شاليهك بروف من روزا - في جنوب سيناء مصر

هدي اعصابك وروق بالك وامتلك شاليهك بروف من روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس مش مستحيله مع روزا شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

4/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن من روزا - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بجاردن من روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بتحلم بشاليه تقدر تغير جو فيه طول السنة وباقل مقدم ونظام سداد مناسب ليك وبدون فوايد يبقي الاعلان ده .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

4/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن من روزا وعيش حياه الرفاهية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن من روزا وعيش حياه الرفاهية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 130 الف بس وتسهيلات في السداد امتلك شاليهك بجاردن +تشطيب سوبرلوكس قدام ملاهي مائية وفرح اولادك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: شاليه بجاردن للبيع برؤيه مباشرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بجاردن للبيع برؤيه مباشرة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس مش مستحيله مع روزا شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

31/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager