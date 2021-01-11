شاليه بروف كبير لحفلات الشواه في راس سدر

(للبيع)
|متدورش كتير واستلم شاليهك الخاص بالتقسيط وبدون فوايد وباقل مقدم 84 الف بس من روزا مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+روف) متخليش الفرصة تفوتك والحق دلوقتى قبل غلاء الاسعار و واستمتع بخدمات القرية من اكوابارك ومطاعم علي شاطئ وحاجات تانية كتير علي اعلي مستوي من ارقي والرفاهية يلا كلمنا دلوقتي وامتلك شاليهك الخاص واعرف باقي التفاصيل ع 01013937774 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079470
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