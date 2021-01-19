شاليه بروف علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه بروف علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة - في السويس مصر

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عيش الراحة اللى بتحلم بيها وسط ارقى خدمات في العين السخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس و كمان هتقسط 6 سنين بدون اى فوائد و بمقدم 164 الفـ فقط بمساحة105م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا علي 01013937774 فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 164,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/1/2021
رقم الإعلان: 2080739
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18/1/2021
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18/1/2021
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17/1/2021
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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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16/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى فى طواحين الهواء بالسخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: عيش وسط اجواء ساحرة وامتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة - في السويس مصر

عيش وسط اجواء ساحرة وامتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

صيف وريح بالك مع عيلتك واهلك واصحابك واستمتع بسيشن تصوير بافضل الاماكن و الطبيعة الخلابة وامتلك شا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع برؤية اجمل بحر صافى ف Blue Blue السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع برؤية اجمل بحر صافى ف Blue Blue السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شوف اجمل بحر صافى كل يوم فى السخنة وامتلك شاليه بروف 115 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى + 2 حما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بحديقة خاصة ع حمامات سباحة فى العين السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بحديقة خاصة ع حمامات سباحة فى العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

237,000 جنيه

16/1/2021
صورة الاعلان: صيف في شاليهك الخاص علي ابحر في العين السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

14/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بالقرش هدية من بالم بيتش وعيش حياه النجوم - في السويس مصر

امتلك شاليه بالقرش هدية من بالم بيتش وعيش حياه النجوم

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- في السويس مصر

شاليه للبيع بمساحة65 علي 6 سنوات بارقي قري العين السخنة باطلاله متميزة علي البحر+ الفرش هدية مكون .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف باقساط تصل الي 72 شهر بالسخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف باقساط تصل الي 72 شهر بالسخنة

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- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

12/1/2021
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