شاليه بحديقة للبيع ليك ولاولادك فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه بحديقة رائعة واستمتع انت واولادك بافضل الخدمات الفندقية المميزة واكوا بارك وحمامات سباحة وحاجات تانية كتيركل ده شاليهك استلام فورى 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه ليك ولاولادك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052036
80,000 جنيه
56,000 جنيه
63,000 جنيه
53,000 جنيه
159,000 جنيه
183,000 جنيه
76,000 جنيه
68,000 جنيه
53,000 جنيه
69,000 جنيه
203,000 جنيه
192,000 جنيه
75,000 جنيه
63,000 جنيه
57,000 جنيه