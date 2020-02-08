شاليه بحديقة للبيع ليك ولاولادك فى راس سدر

(للبيع)

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صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع ليك ولاولادك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليه بحديقة رائعة واستمتع انت واولادك بافضل الخدمات الفندقية المميزة واكوا بارك وحمامات سباحة وحاجات تانية كتيركل ده شاليهك استلام فورى 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه ليك ولاولادك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 203,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2052036
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صورة الاعلان: امتلك بأقل مقدم واطول فترة سداد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك بأقل مقدم واطول فترة سداد في راس سدر

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8/2/2020
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8/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

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(للتقسيط)

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6/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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6/2/2020
صورة الاعلان: قعدة حلوة ع البحر انت وعيلتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قعدة حلوة ع البحر انت وعيلتك فى راس سدر

(للبيع)

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قضى وقتك معانا فى راس سدر واستمتع انت وعيلتك بقعدة ع البحر وسط خدماتك مارينا للصيد وحمامات سباحة ومل.
العنوان:

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159,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك وسط الطبيعة الخلابة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك وسط الطبيعة الخلابة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

6/2/2020
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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر والحق الفرصة قبل ماتفوتك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر والحق الفرصة قبل ماتفوتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالفيو الرائع واستجم في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالفيو الرائع واستجم في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بالتقسيط المريح في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

53,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك جمب كل خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هو المصيف ايه غير روقان وهدوء وفصلان من الشغل عشان كدة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

جهز شنطتك وتعالى صيف وشتى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

تعالى صيف وشتى فى راس سدر واستلم شاليهك فورا بحديقة وسط خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: يومك هيبتدى ع اجمل شروق للشمس فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

يومك هيبتدى ع اجمل شروق للشمس فى جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل شروق للشمس فى راس سدر وانت فى شاليهك دور تانى بروف (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

192,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ابدأ يومك بقاعدة حلوة علي البحر مع عيلتك وهتلاقي كل اللي انت عاوزه واولادك هيلعبوا براحتهم في حمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: خليك لذيذ وخدلك شاليه في راس سدر من غير تفكير - في جنوب سيناء مصر

خليك لذيذ وخدلك شاليه في راس سدر من غير تفكير

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

خليك في اللذيذ وخدلك شاليه في راس سدر ليك ولاولادك وروح قضي فيه الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: عايز تفرح اولادك امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز تفرح اولادك امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تفرح اولادك امتلك شاليه في راس سدر وصيف كل شوية صيف او شتا وكمان ممكن تستثمر في اي وقت زي مانت .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

4/2/2020
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