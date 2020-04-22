شاليه بحديقة للبيع فى جولدن بيتش راس سدر

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صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك فى راس سدر بحديقة جميلة وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك شاليهك 120م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باجمل حديقة فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 188,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/4/2020
رقم الإعلان: 2058371
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15/4/2020
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15/4/2020
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14/4/2020
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14/4/2020
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جنوب سيناء - مصر
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12/4/2020
صورة الاعلان: حقق حلم اولادك وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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12/4/2020
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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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12/4/2020
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- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من البحرفى راس سدر بمساحة 70م (غرفة +حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس و.
العنوان:

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القسم: 

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8/4/2020
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- في جنوب سيناء مصر

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8/4/2020
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- في جنوب سيناء مصر

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7/4/2020
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