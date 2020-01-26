شاليه بحديقة قريب من البحر فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه قريب من البحر فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل حديقة وسط خدماتك مطاعم ومارينا للصيد واكوا بارك شاليهك 120 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بانظمة سداد مختلفة وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك بحديقة قريب من اجمل بحر فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050558
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