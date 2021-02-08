شاليه بجاردن للبيع على البحر في العين السخنة

شاليه 125م للبيع على البحر في العين السخنة مكون من(3غرف نوم+2حمام+مطبخ+ريسبشن+تراس) تشطيب الترا سوبر لوكس بمقدم 10% و الباقي على 11 سنة -Il monte galala بالقرب من مدينة الجلالة -الview ترى البحر و الجبال و المساحات الخضراء خدمات القرية: - تلفريك الجلالة اللي بينقلك لأي مكان داخل القرية - galala parkو اكبر مساحة خضراء في القرية - فندق six sense على مساحة 50 فدان - مناطق ترفيهية مطاعم و كافيهات و ملاعب رياضية - رياضة تسلق الجبال مع عمر سمرة - امن و حراسة 24 ساعة لتفاصيل اكتر كلمني على : 0100