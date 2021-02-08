شاليه بجاردن للبيع على البحر في العين السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه بجاردن للبيع على البحر في العين السخنة - في السويس مصر

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شاليه 125م للبيع على البحر في العين السخنة مكون من(3غرف نوم+2حمام+مطبخ+ريسبشن+تراس) تشطيب الترا سوبر لوكس بمقدم 10% و الباقي على 11 سنة -Il monte galala بالقرب من مدينة الجلالة -الview ترى البحر و الجبال و المساحات الخضراء خدمات القرية: - تلفريك الجلالة اللي بينقلك لأي مكان داخل القرية - galala parkو اكبر مساحة خضراء في القرية - فندق six sense على مساحة 50 فدان - مناطق ترفيهية مطاعم و كافيهات و ملاعب رياضية - رياضة تسلق الجبال مع عمر سمرة - امن و حراسة 24 ساعة لتفاصيل اكتر كلمني على : 0100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بيشوي
التليفون: 01007038893

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العنوان: - العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 324,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083394
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7/2/2021
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3/2/2021
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شاليه للبيع بروف كبير بفيو مباشر ع البحر ف السخنة

(للبيع)

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3/2/2021
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صورة الاعلان: شاليه للبيع بتراس وباطلاله متميزة ع البحر - في السويس مصر

شاليه للبيع بتراس وباطلاله متميزة ع البحر

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العنوان:

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القسم: 

160,000 جنيه

3/2/2021
صورة الاعلان: شاليهك ع المفتاح وبروف مميز فى بلوبلوالسخنة - في السويس مصر

شاليهك ع المفتاح وبروف مميز فى بلوبلوالسخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بتدور ع صيف احلى لاولادك جهز شنطتك وتعالى امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة قريب من نادي صحي ورياضي و ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

289,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: بتدور ع خدمات مميزة امتلك شاليهك فى بلوبلو السخنة - في السويس مصر

بتدور ع خدمات مميزة امتلك شاليهك فى بلوبلو السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة و استمتع بخدمات مميزة اكبر اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: ايه رايك تقعد قعده ع اجمل بحر و تمتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

ايه رايك تقعد قعده ع اجمل بحر و تمتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتى هتقدر تقعد قعدة حلوة ع اجمل بحر فى السخنة و تستمتع بكل خدماتك اجمل مارينا للصيد عشان تصطاد ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: استمتع باجازة الصيف والويك اند في بالم بيتش وامتلك شاليه فالسخنة - في السويس مصر

استمتع باجازة الصيف والويك اند في بالم بيتش وامتلك شاليه فالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

ستمتع بلمة العيلة في الاجازة في ارقي قري العين السخنة تملك شاليه بمساحة 90م مكون من (غرفة+حمام+مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بخدمات متكاملة - في السويس مصر

امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بخدمات متكاملة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بمقدم 164 الف بس وقسط الباقي علي 6سنين بدون فوايد امتلك شاليه خاص بيك على احلي فيو بحر فى السخنة وا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: لعشاق الصيد شاليه في بالم بيتش بمقدم خيالي - في السويس مصر

لعشاق الصيد شاليه في بالم بيتش بمقدم خيالي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

قضي مصيفك بشكل مميز وعيش الاستجمام وامتلك شاليهك بتراس +الفرش هدية بمقدم 89 الف بس وقسط الباقي علي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وسط حياة من الجمال - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة وسط حياة من الجمال

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط حياة من الجمال امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة بطواحين الهواء بعيدة عن الجبال وقريبة من اجمل شاط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام النهاردة مش بكرة فى بلو بلو السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع استلام النهاردة مش بكرة فى بلو بلو السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استلم شاليهك النهاردة قبل بكرة فى بلو بلو العين السخنة وسط مستوى عالى من الخدمات اكوا بارك وحمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

321,000 جنيه

25/1/2021
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