شاليه بجاردن للبيع على البحر في العين السخنة

(للبيع)
|شاليه 125م للبيع على البحر في العين السخنة مكون من(3غرف نوم+2حمام+مطبخ+ريسبشن+تراس) تشطيب الترا سوبر لوكس بمقدم 10% و الباقي على 11 سنة -Il monte galala بالقرب من مدينة الجلالة -الview ترى البحر و الجبال و المساحات الخضراء خدمات القرية: - تلفريك الجلالة اللي بينقلك لأي مكان داخل القرية - galala parkو اكبر مساحة خضراء في القرية - فندق six sense على مساحة 50 فدان - مناطق ترفيهية مطاعم و كافيهات و ملاعب رياضية - رياضة تسلق الجبال مع عمر سمرة - امن و حراسة 24 ساعة لتفاصيل اكتر كلمني على : 0100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بيشوي
|التليفون:
|01007038893
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|324,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083394
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