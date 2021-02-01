(للبيع)
|شاليه بجاردن للبيع بفيو مفتوح للبحر فى العين السخنه 131 متر وبه حديقة 66 متر تشطيب ألترا سوبر لوكس القرية على شكل مصاطب عشان تشوف البحر من اى مكان تلفريك مغطى للتنقل بين المصاطب كريستال لاجون على مساحة 50 فدان ومميزات تانية كتير بمقدم 529000 وقسط على 10 سنين بدون فوائد للاستفسار الاتصال على : 01143250228
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohab
|التليفون:
|01143250228
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|العنوان:
|إلمونت الجلالة- إلمونت الجلالة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|529 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082496
(للبيع)- في العين السخنة مصر
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