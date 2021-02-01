شاليه بجاردن للبيع بفيو مفتوح للبحر فى العين السخنه

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صورة الاعلان: شاليه بجاردن للبيع بفيو مفتوح للبحر فى العين السخنه - في العين السخنة مصر

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شاليه بجاردن للبيع بفيو مفتوح للبحر فى العين السخنه 131 متر وبه حديقة 66 متر تشطيب ألترا سوبر لوكس القرية على شكل مصاطب عشان تشوف البحر من اى مكان تلفريك مغطى للتنقل بين المصاطب كريستال لاجون على مساحة 50 فدان ومميزات تانية كتير بمقدم 529000 وقسط على 10 سنين بدون فوائد للاستفسار الاتصال على : 01143250228
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohab
التليفون: 01143250228

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: إلمونت الجلالة- إلمونت الجلالة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 529 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082496
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