شاليه بجاردن للبيع برؤيه مباشرة في راس سدر

(للتقسيط)
|اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس مش مستحيله مع روزا شاليهك بجاردن بمساحة68ممكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات:الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم بمقدم 68 الف وتسهيلات في السداد +تشطيب سوبرلوكس لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078299
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