شاليه بجاردن على البحر مباشرة في لاسيرينا باى بمقدم خيالي

شاليهك على اجمل شاطئ رملي في راس سدر واستمتع بالرمال الذهبية والمياة الفيروزية يعني هتطلع من شاليهك على البحر علطول بس كدة؟ لا طبعا،الشالية فية جاردن خاصة بيك تستمتع بيها انت واسرتك وتشوف البحر وحمامات السباحة من الجاردن الخاصة بيك مساحة الشالية 85م بتتكون من(2 غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) دة غير الخدمات اللى القرية بتتميز بيها زي: •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •مسجد •بحيرات صناعية •منطقة العاب وكتيييير غيرها والسعر مفاجاة مقدم الشالية 75 الف والباقى بالتقسيط المريي