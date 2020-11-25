شاليه بتراس 3 غرف في السخنة والمقدم 200الفـ بـس

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه بتراس 3 غرف في السخنة والمقدم 200الفـ بـس - في السويس مصر

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شاليهك بمساحة 110م(3غرفة + 2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس ) بمقدم 200 الف بس وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: العين السخنة- السويس
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/11/2020
رقم الإعلان: 2074044
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صورة الاعلان: شاليه بتراس 3 غرف في السخنة والمقدم 200الفـ بـس - في السويس مصر

شاليه بتراس 3 غرف في السخنة والمقدم 200الفـ بـس

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بمساحة 110م(3غرفة + 2حمام +مطبخ+ريسبشن+تراس ) بمقدم 200 الف بس وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بروف علي شاطئ الذهبي بمقدم 243الف بس - في السويس مصر

شاليه بروف علي شاطئ الذهبي بمقدم 243الف بس

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه من روزا بحديقة كبيرة واستمتع باجمل فيو علي البحر بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

25/11/2020
صورة الاعلان: اسثتمر وامتلك شاليهك علي البحر في بلوبلو بالسخنة - في السويس مصر

اسثتمر وامتلك شاليهك علي البحر في بلوبلو بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بروف واسع بمساحة 110م(3غرفة + 2حمام +مطبخ +ريسبشن+تراس ) بمقدم222 الف بس واطول فترة سداد وكل .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

222,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك بروف واسع واستمتع بمياه الفيروزية والمقدم 243 الفـ - في السويس مصر

شاليهك بروف واسع واستمتع بمياه الفيروزية والمقدم 243 الفـ

(للتقسيط)

- في السويس مصر

الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة امتلك شاليهك بروف للحفلات بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ +ريسبشن .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

243,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجارن كبير علي شاطئ ذهبي في السخنة بمقدم 200الفـ بس - في السويس مصر

شاليه للبيع بجارن كبير علي شاطئ ذهبي في السخنة بمقدم 200الفـ بس

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بمساحة 110م(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن+تراس ) بمقدم 200 الف بس وكل خدامات قدامك ( اكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

24/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للايجار شاليه ف يورتو السخنة - في السويس مصر

مطلوب للايجار شاليه ف يورتو السخنة

(مطلوب للإيجار)

- في السويس مصر

مطلوب للايجار شالية في بورتو السخنة، غرفتين وريسبشن، حمام او اتنين حمام، للايجار السنوي لشركة بسعر م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111 جنيه

23/11/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للايجار شاليه ف راس سدر - في السويس مصر

مطلوب للايجار شاليه ف راس سدر

(مطلوب للإيجار)

- في السويس مصر

مطلوب للايجار شالية في رأس سدر، غرفتين وريسبشن، حمام او اتنين حمام، للايجار السنوي لشركة بسعر مناسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب شراء شاليه تايم شير بسعر مناسب بالعين السخنة او راس صدر - في السويس مصر

مطلوب شراء شاليه تايم شير بسعر مناسب بالعين السخنة او راس صدر

(للشراء (مطلوب))

- في السويس مصر

مطلوب شراء شالية تايم شير بسعر مناسب 30 سنة او مدي الحياة في العين السخنة او راس سدر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شالية للايجار بالعين السخنة - في السويس مصر

شالية للايجار بالعين السخنة

(للإيجار)

- في السويس مصر

للايجار شالية بالعين السخنة، غرفتين وريسيبشن، دور ارضي بحديقة، فيو بحر وبيسين، مفروش سوبر لوكس فرش ف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شالية للايجار بساوث بيتش - في السويس مصر

شالية للايجار بساوث بيتش

(للإيجار)

- في السويس مصر

للايجار شالية ببورتو ساوث بيتش، دور ارضي بحديقة، فيو بحر واللسان، غرفتين وريسيبشن واتنين حمام سوبر ل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط في العين السخنة والمقدم297 الفـ بـ - في السويس مصر

شاليه للبيع بالتقسيط في العين السخنة والمقدم297 الفـ بـ

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك بروف واسع بمساحة 115م(2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن+تراس ) بمقدم297 الف بس واطول فترة سداد وكل .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

22/11/2020
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك شاليهك في العين السخنة علي البحر والمقدم 311 الفـ بـ - في السويس مصر

حقق حلمك وامتلك شاليهك في العين السخنة علي البحر والمقدم 311 الفـ بـ

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه من روزا بحديقة كبيرة واستمتع باجمل فيو علي البحر بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ +ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

311,000 جنيه

22/11/2020
صورة الاعلان: شاليهات دوبلكس بالعين السخنة - في السويس مصر

شاليهات دوبلكس بالعين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهات و دوبلكس *قريه لالونا* مساحات من 125 m الي 402 m تسليم فوري payment 30% علي3 سنين 40% علي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك بمساحة 110م بروف واسع علي البحر بمقدم 297 الف بس - في السويس مصر

شاليهك بمساحة 110م بروف واسع علي البحر بمقدم 297 الف بس

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بروف واسع بمساحة 115م(2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن+تراس ) بمقدم297 الف بس واطول فترة سداد ومست.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

18/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن بمساحة 115م في السخنة - في السويس مصر

شاليهك بجاردن بمساحة 115م في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بحديقة كبيرة واستمتع بالمياه الفيروزية وخدم بمساحة 110(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن ) ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

243,000 جنيه

15/11/2020
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