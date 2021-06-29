شاليه بالعين السخنه اسبوع كل عام نظام تايم شير

شاليه بقربه ريجينا العين السخنه نظام التايم شير مساحه ٧٥ م مجهزه بالتكييف وغرفه نوم وصاله تكفي ٤ افراد ليك الحق بالنزول بالعين السخنه او شرم الشيخ او نوبيع او دهب سنويا الشاليه تابع الشركه العربيه للسياحه فالبحر الاحمر شركه مساهمه مصريه التنازل بيكون ف مقر الشركه ف شارع الخليفه المأمون القريه تتميز بالهدوء والنظافة وحمام سباحه كبير جدا فيو الشاليه ممتاز على البحر أو على حدائق جراحات مجانيه للسيارات يفضل تكون معاك عربيه ل اصطحاب الاسره