شاليه بالعين السخنه اسبوع كل عام نظام تايم شير

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه بالعين السخنه اسبوع كل عام نظام تايم شير - في الإسكندرية مصر

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شاليه بقربه ريجينا العين السخنه نظام التايم شير مساحه ٧٥ م مجهزه بالتكييف وغرفه نوم وصاله تكفي ٤ افراد ليك الحق بالنزول بالعين السخنه او شرم الشيخ او نوبيع او دهب سنويا الشاليه تابع الشركه العربيه للسياحه فالبحر الاحمر شركه مساهمه مصريه التنازل بيكون ف مقر الشركه ف شارع الخليفه المأمون القريه تتميز بالهدوء والنظافة وحمام سباحه كبير جدا فيو الشاليه ممتاز على البحر أو على حدائق جراحات مجانيه للسيارات يفضل تكون معاك عربيه ل اصطحاب الاسره
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد صلاح
التليفون: 01001841986

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العنوان: 6 at 29 st- Sidi bshr
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 35,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/7/2021
رقم الإعلان: 2099361
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19/5/2021
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