شاليه بالعين السخنه اسبوع كل عام نظام تايم شير

(للبيع)
|شاليه بقربه ريجينا العين السخنه نظام التايم شير مساحه ٧٥ م مجهزه بالتكييف وغرفه نوم وصاله تكفي ٤ افراد ليك الحق بالنزول بالعين السخنه او شرم الشيخ او نوبيع او دهب سنويا الشاليه تابع الشركه العربيه للسياحه فالبحر الاحمر شركه مساهمه مصريه التنازل بيكون ف مقر الشركه ف شارع الخليفه المأمون القريه تتميز بالهدوء والنظافة وحمام سباحه كبير جدا فيو الشاليه ممتاز على البحر أو على حدائق جراحات مجانيه للسيارات يفضل تكون معاك عربيه ل اصطحاب الاسره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد صلاح
|التليفون:
|01001841986
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|العنوان:
|6 at 29 st- Sidi bshr
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|35,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099361
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