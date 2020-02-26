شاليه بالتقسيط واستلام فورى فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى وقريب من كل الخدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وفندق 5 نجوم شاليهك 120 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054304
208,000 جنيه
175,000 جنيه
167,000 جنيه
75,000 جنيه
63,000 جنيه
63,000 جنيه
80,000 جنيه
208,000 جنيه
68,000 جنيه
57,000 جنيه
63,000 جنيه
199,000 جنيه
208,000 جنيه
56,000 جنيه
68,000 جنيه