شاليه الاحلام علي ارض الواقع بمقدم رمزي في راس سدر

(للتقسيط)
|للبيع باجمل قري راس سدر شاليه بحديقة واسعة مكون من (غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن+جاردن) الخدامات: بونج صيدليه نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه بمقدم 130 الف بس وفسط الباقي علي 6 سنوات لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078948
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