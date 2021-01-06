شاليه الاحلام علي ارض الواقع بمقدم رمزي في راس سدر

للبيع باجمل قري راس سدر شاليه بحديقة واسعة مكون من (غرفة+حمام+مطبخ+ريسبيشن+جاردن) الخدامات: بونج صيدليه نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه بمقدم 130 الف بس وفسط الباقي علي 6 سنوات لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774