شاليه استلام فوري على البحربالقسط في موسى كوست

(للبيع)
|شاليه للبيع في جو معتدل طول السنة واستمتع بجمال المناظر الطبعيه مساحه 127م 2 غرفه + 2 حمام + رسبشن +مطبخ + جاردن خاصه استلام فوري خدمات مميزة منها . فنادق 5 نجوم . ملاعب جولف . الأكاديمية النرويجية . مول تجاري )تحت الانشاء كريستال لاجون . ملاعب البلياردو وتنس الطاولة والكرة الطائرة . مكان مخصص لركوب الخيل . رحلات استكشافية محلية . أمن وحراسة 24 ساعة . مستني اي كلمنا دلوقتي علي (01279848994)وبتشطيب سوبر لوكس وباقل مقدم وبدون يلا متفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|294,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101929
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