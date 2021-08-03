شاليه استلام فوري على البحربالقسط في موسى كوست

شاليه للبيع في جو معتدل طول السنة واستمتع بجمال المناظر الطبعيه مساحه 127م 2 غرفه + 2 حمام + رسبشن +مطبخ + جاردن خاصه استلام فوري خدمات مميزة منها . فنادق 5 نجوم . ملاعب جولف . الأكاديمية النرويجية . مول تجاري )تحت الانشاء كريستال لاجون . ملاعب البلياردو وتنس الطاولة والكرة الطائرة . مكان مخصص لركوب الخيل . رحلات استكشافية محلية . أمن وحراسة 24 ساعة . مستني اي كلمنا دلوقتي علي (01279848994)وبتشطيب سوبر لوكس وباقل مقدم وبدون يلا متفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة