شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى وقريب من مرسى اليخوت فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شاليهك جاهز وع المفتاح فى راس سدر قريب من خدماتك مرسى اليخوت عشان تاخد جولة فى اجمل بحر وتستمتع بافخم الكافيهات والمطاعم شاليهك 105م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك قريب من افضل الخدمات فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 159,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054444
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتلعب مع صحابك ع اجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع مع صحابك باجمل شاطئ رملى فى راس سدر وخليك قريب من منطقة الملاعب وكافيهات واكوا بارك وحمامات س.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بالرفاهية واللعب في حمامات سباحة واكوا بارك وكل واسهر ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

من غير فوائد هتمتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر من غير ماتدفع اي فوايد وهتقسط براحتك جدا وكماان هتدفع مقدم بسيط وش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: شاليه بالتقسيط واستلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بالتقسيط واستلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى وقريب من كل الخدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وفندق 5 نجوم شاليهك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع علوى بروف و فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع علوى بروف و فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى فى راس سدر علوى بروف 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ ام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: عيش حياة حقيقية وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياة حقيقية وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى راس سدروعيش حياة حقيقية وسط افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة ومن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

24/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى واجمل شاطئ فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى واجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى واستلم شاليهك فورا فى راس سدر 105 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: شوف الطبيعة بعينك علي بحر راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شوف الطبيعة بعينك علي بحر راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وشوف الطبيعة الروعة علي بحر راس سدر واستمتع بأحلي جو معتدل طول ايام السنة وال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: املتك في راس سدر واستمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا - في جنوب سيناء مصر

املتك في راس سدر واستمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بأجمل فيو ممكن تشوفوا واحلي جو في راس سدر بأمتلاكك شاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+ت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخدمات وامتلك شاليهك علي البحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخدمات وامتلك شاليهك علي البحر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأجمل جو واجمل بحر مباشرة من شاليهك واستمتع مع اولادك بالمصيف وجمب ك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي واجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي واجمل فيو

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر علي اجمل فيو علي البحر مباشرة يعني استثمار دائم ومربح وممكن تستثمر طو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: استلام فورى وافضل الخدمات عندنا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلام فورى وافضل الخدمات عندنا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

دلوقتى فى راس سدر هتستلم شاليهك فورى وتستمتع بافضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة ش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر وسط امن وحراسة 24 ساعة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وسط امن وحراسة 24 ساعة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واطمن علي اولادك وهما بيلعبوا في الاكوا بارك وحمامات السباحة وسط امن وحراسة 2.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل فيو للبحر وهتستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: قسط شاليهك براحتك واستثمر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قسط شاليهك براحتك واستثمر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتستثمر براحتك في اي وقت زي مانت عاوز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

20/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager