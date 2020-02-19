شاليه استلام فورى والحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر

(للتقسيط)
|عيش الحياة اللى بتحلم بيها واستلم شاليهك فورا فى راس سدر وسط كل الخدمات كافيهات واكوا بارك ومطاعم . شاليهك 125 م بروف ع اجمل مساحات خضراء (ريسبشن +3 غرف +مطبخ امريكان +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وعيش الحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053423
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