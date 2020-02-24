شاليه استلام فورى واجمل شاطئ فى راس سدر

(للبيع)
|استمتع باجمل شاطئ رملى واستلم شاليهك فورا فى راس سدر 105 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وفندق 5 نجوم بالتقسيط المريح بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا واستمتع باجمل شاطئ فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054022
175,000 جنيه
75,000 جنيه
63,000 جنيه
63,000 جنيه
80,000 جنيه
208,000 جنيه
68,000 جنيه
57,000 جنيه
63,000 جنيه
199,000 جنيه
208,000 جنيه
56,000 جنيه
68,000 جنيه
183,000 جنيه
57,000 جنيه