شاليه استلام فورى للبيع قريب من مرسى اليخوت فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى قريب من مرسى اليخوت عشان تستمتع باجمل الرحلات باليخت وقريب من افخم المطاعم والكافيهات شاليهك 130 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050560
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