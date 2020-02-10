شاليه استلام فورى قريب من حمامات سباحة فى راس سدر

(للبيع)
|استمتع باجمل حمامات السباحة مع عيلتك وامتلك شاليهك 125 م تشطيب سوبر لوكس استلام فورى (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) وسط باقى خدماتك مطاعم وكافيهات وملاعب باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052281
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