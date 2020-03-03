شاليه استلام فورى دور اول بتراس ف راس سدر

(للبيع)
|شاليه للبيع ف جولدن بيتش دور اول بتراس 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك وكمان استلام فورى وبالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك ف راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055024
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