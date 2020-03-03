شاليه استلام فورى دور اول بتراس ف راس سدر

شاليه للبيع ف جولدن بيتش دور اول بتراس 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك وكمان استلام فورى وبالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك ف راس سدر