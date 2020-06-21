شاليه إيجار حديقة كبيرة الساحل الشمالي

(للإيجار)
|مدخل خاص, جاردن خاصة 220 متر, إضاءات ليلية بالجاردن, حمام سباحة للأطفال, شواية فحم, مرجيحة للأطفال وأخرى للكبار, تكييفات شارب , 2 غرفة نوم , 4 سرير , ركنة تفتح سرير بالريسيبشن , 2 مرتبة زيادة , 2 حمام , سخان كهرباء , 2 مروحة ستاند , مطبخ مجهز بالكامل , فرن كهرباء, كاتل , ثلاجة نوفروست, بوتاجاز 4 شعلة, 2 غسالة ملابس , فلتر مياه 7 مراحل, إنترنيت مجاني بواي فاي يغطي الشاليه والجاردن بالكامل, دش و 2 تليفزيون, شاحن موبايل USB , صاعق للناموس والذباب, سلك مانع للناموس والذباب على كل الأبواب والشبابيك .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شريف راشد
|التليفون:
|01007290340 - 01223485414
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|العنوان:
|الشاليه الذهبي - رقم 919 - مدخل 25 - شارع 5- قرية الشروق بالكيلو 41 الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061121
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