شاليه إيجار حديقة كبيرة الساحل الشمالي

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليه إيجار حديقة كبيرة الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

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مدخل خاص, جاردن خاصة 220 متر, إضاءات ليلية بالجاردن, حمام سباحة للأطفال, شواية فحم, مرجيحة للأطفال وأخرى للكبار, تكييفات شارب , 2 غرفة نوم , 4 سرير , ركنة تفتح سرير بالريسيبشن , 2 مرتبة زيادة , 2 حمام , سخان كهرباء , 2 مروحة ستاند , مطبخ مجهز بالكامل , فرن كهرباء, كاتل , ثلاجة نوفروست, بوتاجاز 4 شعلة, 2 غسالة ملابس , فلتر مياه 7 مراحل, إنترنيت مجاني بواي فاي يغطي الشاليه والجاردن بالكامل, دش و 2 تليفزيون, شاحن موبايل USB , صاعق للناموس والذباب, سلك مانع للناموس والذباب على كل الأبواب والشبابيك .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شريف راشد
التليفون: 01007290340 - 01223485414

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشاليه الذهبي - رقم 919 - مدخل 25 - شارع 5- قرية الشروق بالكيلو 41 الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061121
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20/6/2020
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العنوان:

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20/6/2020
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اتصل

20/6/2020
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العنوان:

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اتصل

20/6/2020
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