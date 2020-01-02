شاليهك يبعد عن بيتك ب 60 دقيقة فقط

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا السخنة وهتكون في شاليهك بعد 60 دقيقة بس ومش هتشيل هم السفر تاني وكمان هتروح بشنطة هدومك بس لاننا هنفرشلك شاليهك وكمان الشاليه جمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|133,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047423
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