شاليهك يبعد عن بيتك ب 60 دقيقة فقط

امتلك في لاسيرينا السخنة وهتكون في شاليهك بعد 60 دقيقة بس ومش هتشيل هم السفر تاني وكمان هتروح بشنطة هدومك بس لاننا هنفرشلك شاليهك وكمان الشاليه جمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة