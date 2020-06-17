شاليهك وسط المساحات الخضرا في راس سدر وشوف احلي فيو كل يوم في مصيفك وصيف في هدوء واستجم براحتك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر