شاليهك ميتعوضش فى راس سدر لانه استلام فورى

(للبيع)
|امتلك شاليهك قريب من البحر فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) استلام فورى وبالقرب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات باسعار مميزة جدا وتقسيط يصل الى 6 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه اتصل على 01201135481 واستلم شاليهك الان فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050234
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