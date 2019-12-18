شاليهك موجود عندنا بالقرب من خدماتك في راس سدر

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تفاصيل الإعلان
امتلك شاليهك في راس سدر وخليك قريب من كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وتراك للدراجات وحاجات تانية كتييير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045606
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وشوف البحر من شاليهك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتشوف البحر من شاليهك وفيو مميز جدا وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك بالرووف - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك بالرووف

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بالرووف في لاسيرينا راس سدر واستمتع بأحلي فيو للبحر من شاليهك واحلي حفلات الشواء واستمت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: فرصة متتعوضش في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرصة متتعوضش في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك متتعوضش في امتلاكك شاليه في راس سدر علي البحر وجمب الاكوا بارك ومن غير ماتدفع اي فوايد وبالتقس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالهدوء والاستجمام - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بالهدوء والاستجمام

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالهدوء والاستجمام وعيش مصيفك كله وانت مرتاح نفسيا واستمتع بخدمات القرية من.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك حر في شاليهك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك حر في شاليهك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك حر في شاليهك واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك مميز - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك مميز

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وخليك مميز واستمتع بأحلي خدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومنط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

16/12/2019
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صورة الاعلان: مصيفك علي مزاجك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مصيفك علي مزاجك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي البحر في راس سدر واستمتع بالفيو الروعة ومفيش احلي من السهر ع البحر وكمان هستمتع بخد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي حمامات سباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي حمامات سباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر ع حمامات سباحة واستمتع بالمغامرة علي الاكوا بارك واسهر براحتك في المطاعم وال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بالخدمات - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالخدمات

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بكل خدماتك جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

14/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك بالرووف وفيو البحر الرائع في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف وفيو البحر الرائع في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف في راس سدر يعني مش هتحتاج لحاجة تانية وهتعمل فيه كل اللي انت عاوزه من حفلات واعياد مي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر وسط احلي الخدمات - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر وسط احلي الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك وفرح اولادك وكمان هتروح في اي وقت في السنة عشان جوها مع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: في السخنة هتستمتع بأحلي صيد ورحلات باليخت - في جنوب سيناء مصر

في السخنة هتستمتع بأحلي صيد ورحلات باليخت

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بأحلي صيد ورحلات باليخت في راس سدر والعب في الاكوا بارك وحمامات السباحة ومطاعم وكافيهات وتراك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

7/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واجازتك هتكون بشكل تاني - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واجازتك هتكون بشكل تاني

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر يعني مش هتحتار تاني تقضي اجازتك فين عشان الاجازة في راس سدر هتكون بشكل تانية خالص .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

5/12/2019
صورة الاعلان: عنوان رفهيتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عنوان رفهيتك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الرفاهية في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات والاكوا بارك وحمامات السباحة ومنطقةالملاعب وتراك للدرا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

5/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر هيخلي مصيفك احلي - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر هيخلي مصيفك احلي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر هيخلي مصيفك احلي هتستمتع بحمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهاتوغيرهم كت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

45,000 جنيه

4/12/2019
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