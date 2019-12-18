شاليهك موجود عندنا بالقرب من خدماتك في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في راس سدر وخليك قريب من كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وتراك للدراجات وحاجات تانية كتييير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045606
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