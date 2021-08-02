شاليهك معانا صيف وشتا وباقل مقدم

(للبيع)
|عشان عايزينك تفضل معانا طول السنه وفرنالك شاليهى صيفي شتوي عشان تستغل اي اجازه وفرنالك شاليه بمساحه 130م (3غرفه +2حمام +ريسبشن )+جاردن وتتميز بافضل الخدمات حمام سباحه اكوا بارك ملاعب كلمنادلوقتي ومتفوتش الفرصه كامنا فون او واتساب علي01013929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|روزا راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101331
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