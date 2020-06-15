شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

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صورة الاعلان: شاليهك مستنيك في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

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فرصتك جت لحد عندك وشاليهك مستنيك في راس سدر بأقل سعر وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا وبحيرات صناعية وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 81,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/6/2020
رقم الإعلان: 2060853
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13/6/2020
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10/6/2020
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8/6/2020
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7/6/2020
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العنوان:

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7/6/2020
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العنوان:

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القسم: 

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6/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من حمامات السباحة فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من حمامات السباحة فى جولدن بيتش

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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

183,000 جنيه

6/6/2020
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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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3/6/2020
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(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى فى جولدن بيتش راس سدر 115 م بروف مميز (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 ح.
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جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك جاهز عشان تصيف فيه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك جاهز عشان تصيف فيه فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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1/6/2020
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