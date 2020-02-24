شاليهك متشطب متكامل الخدمات بالسخنة

امتلك شاليهك فى قريتنا وعيش اسعد لحظاتك فى اجازتك ، سعادتك هتلاقيها مع كل خدمات الترفيه اللى بتقدمهالك قريتنا . هتسمتع باللعب فى المساحات المائية المختلفة (حمامات سباحة – انفنتى بول – اكوبارك ع البحر ) ، وممكن تعيش الاستجمام مع كل ده وانت بتشوفهم من شاليهك ، لان شاليهات قريتنا على مستويات . هتسمتع باحلى القعدات لو كنت على المارينا ع البحر او فى الكلوب هاوس برده ع البحر . هتستلم شاليهك كامل التشطيب "سوبر لوكس" بالتكيفات والمطابخ اختار مساحة شاليهك اللى تناسبك