شاليهك متشطب متكامل الخدمات بالسخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك فى قريتنا وعيش اسعد لحظاتك فى اجازتك ، سعادتك هتلاقيها مع كل خدمات الترفيه اللى بتقدمهالك قريتنا . هتسمتع باللعب فى المساحات المائية المختلفة (حمامات سباحة – انفنتى بول – اكوبارك ع البحر ) ، وممكن تعيش الاستجمام مع كل ده وانت بتشوفهم من شاليهك ، لان شاليهات قريتنا على مستويات . هتسمتع باحلى القعدات لو كنت على المارينا ع البحر او فى الكلوب هاوس برده ع البحر . هتستلم شاليهك كامل التشطيب "سوبر لوكس" بالتكيفات والمطابخ اختار مساحة شاليهك اللى تناسبك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054050
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