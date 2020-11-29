شاليهك للبيع ارضي بجاردن (فورى) ف السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليه 140م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) علي النيل الازرق واستمتع بخدمات القرية حمام سباحة واكوا بارك بمقدم 411 الف وتقسيط ع 4 سنين بدون فوايد مستني ايه اتصل ع 0101393777او راسلنا ع whatsapp يوجد مساحات مختلفه استلام فوري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|411,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074548
397,000 جنيه
405,000 جنيه
315,000 جنيه
اتصل
411,000 جنيه
397,000 جنيه
335,000 جنيه
315,000 جنيه
431,000 جنيه
405,000 جنيه
200,000 جنيه
200,000 جنيه
200,000 جنيه
222,000 جنيه
243,000 جنيه