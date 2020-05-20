شاليهك قريب من حمامات السباحة فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من حمامات السباحة وكافيهات ومطاعم ونادى صحى (جيم +سبا +سونا ) 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|323,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059751
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