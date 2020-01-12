شاليهك قريب من الاهرامات في لاسيرينا السخنة

شاليهك في السخنة قريب من الاهرامات ؟؟ ازاي كدة ؟؟ ايوووة الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل ومعالم حضارية غيرهم كتير موجودة جمب شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994