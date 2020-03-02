شاليهك قريب من اجمل اكوا بارك فى السخنة

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صورة الاعلان: شاليهك قريب من اجمل اكوا بارك فى السخنة - في العين السخنة مصر

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امتلك شاليه قريب من اجمل اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة 125 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات واجمل شاطئ رملى باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع باجمل اكوا بارك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054884
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القسم: 

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29/2/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك على بحر السخنة - في العين السخنة مصر

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(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

150,000 جنيه

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صورة الاعلان: ادفع مقدم واستلم فورى شاليهك فى السخنة - في العين السخنة مصر

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(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

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28/2/2020
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امتلك شاليهك فى السخنة بمقدم 120 الف

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى السخنة بمقدم 120 الف واطول فترة سداد ، باستلام كامل التشطيب بالتكيفات والمطابخ وقسط .
القسم: 

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28/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى السخنة "3 غرف + 2 حمام " - في العين السخنة مصر

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(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

180,000 جنيه

28/2/2020
صورة الاعلان: ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة - في العين السخنة مصر

ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

دلوقتى تقدر تستلم فورى شاليهك فى السخنة كامل التشطيب " سوبر لوكس" فى قرية متكاملة الخدمات . .
القسم: 

150,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى اميز مكان فى السخنة - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى اميز مكان فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

150,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: امتلك بيتك التانى فى السخنة بمقدم 150 الف - في العين السخنة مصر

امتلك بيتك التانى فى السخنة بمقدم 150 الف

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

150,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: 60 دقيقة من القاهرة ، شاليهك فى السخنة - في العين السخنة مصر

60 دقيقة من القاهرة ، شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

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القسم: 

150,000 جنيه

26/2/2020
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