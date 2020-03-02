شاليهك قريب من اجمل اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه قريب من اجمل اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة 125 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات واجمل شاطئ رملى باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع باجمل اكوا بارك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054884
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