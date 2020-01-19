شاليهك قدام النيل في لاسيرينا السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وصيف قدام نهر الميل والمعالم الحضارية وجمب الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش كمان هدية وكل د بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049655
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