شاليهك ف يموقع مميز علي الاهرامات ونهر النيل

(للبيع)
|امتلك شاليهك في السخنة بموقع مميز جدا علي الاهرامات وابو الهول ونهر النيل ونموذج من برج القاهرة وكمان هتستمتع بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومنطقة ملاعب ومطاعم وكافيهات كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وكماااان الفرش الهدية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلااا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 والحق امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045601
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