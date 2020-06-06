شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك واطمن عليهم وكمان جمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بمقدم وبسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060360
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