شاليهك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وجيم وكيدز اريا و خدمات تانية كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|118,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060675
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