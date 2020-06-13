شاليهك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وجيم وكيدز اريا و خدمات تانية كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 118,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060675
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه خاص واستمتع بأحلي مصيف - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه خاص واستمتع بأحلي مصيف

(للبيع)

- في السويس مصر

احلي مصيف علي اجمل بحر مع اولادك محتاج انك تمتلك شاليه وتروح في اي وقت طول السنة وكمان هتستمتع بكل ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة لاستثمار مضمون فى راس سدر - في السويس مصر

شاليه للبيع بحديقة لاستثمار مضمون فى راس سدر

(للبيع)

- في السويس مصر

لاستثمار مضمون فى راس سدر امتلك شاليه بحديقة 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: لهواة الاستجمام تعالى امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

لهواة الاستجمام تعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش الاستجمام وتعالى امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك واطمن عليهم وكمان جمب كل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: قريب من اكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من اكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش شاليهك 115 م تشطيب سوبر لوكس (2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

458,000 جنيه

6/6/2020
صورة الاعلان: باقساط تصل الى 108 شهر امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

باقساط تصل الى 108 شهر امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

452,000 جنيه

6/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ابدا صيف جديد وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

ابدا صيف جديد وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

بدايتك لصيف احلى عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بامتلاك شاليه 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: عيش ع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

عيش ع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى السخنة 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) قريب من اكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة قريب من حمامات السباحة - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة قريب من حمامات السباحة

(للبيع)

- في السويس مصر

قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110 م (2 غرفة نوم + ريسبشن +2 حمام +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: استثمر اموالك بذكاء وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استثمر اموالك بذكاء وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش علوى بروف 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) واستثم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: عيش كل لحظة فى حياتك وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عيش كل لحظة فى حياتك وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش كل لحظة فى حياتك وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: حلمك هيتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

حلمك هيتحقق بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الحلم وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

1/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك قريب من حمامات السباحة فى السخنة - في السويس مصر

شاليهك قريب من حمامات السباحة فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من حمامات السباحة وكافيهات ومطاعم ونادى صحى (جيم +سبا +سونا ).
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

323,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: من غير ماتفكر كتير امتلك في السخنة بأقل الاسعار - في السويس مصر

من غير ماتفكر كتير امتلك في السخنة بأقل الاسعار

(للتقسيط)

- في السويس مصر

من غير تفكير كتير امن مستقبلك ومستقبل اولادك وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة بأقل سعر ومن غير فوائد .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

11,000 جنيه

20/5/2020
صورة الاعلان: شوف اولادك فرحانين وامتلك شاليه في العين السخنة - في السويس مصر

شوف اولادك فرحانين وامتلك شاليه في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عشان فرحت اولادك بالدنيا امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وشوفهم فرحانين وسط الخدمات الترفيهية حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

20/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager