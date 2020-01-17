شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف وهتشوف احلي ڨيو

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك بالرووف بأحلي فيو في لاسيرينا السخنة بمساحة 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية واستمتع بالمعالم الحضارية من الاهرامات وابو الهول ونهر النيل وخدمات تانية كتير وكمان في مارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049346
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